Família de trabalhador morto por carro de Cabrita pede abertura de instrução

O advogado da família do trabalhador que morreu atropelado na A6 pelo BMW onde seguia Eduardo Cabrita já requereu a abertura da instrução do processo, foi esta segunda-feira revelado. O advogado José Joaquim Barros admitiu que pretende, com a abertura da instrução, “conseguir a pronúncia e responsabilidade criminal” do ex-ministro da Administração Interna e do seu chefe de segurança.





“Toda a comitiva é responsável pelo esquema de segurança”, que foi “de total desrespeito para com os utentes da via”, mas “o ex-ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita” era “a cabeça do esquema hierárquico”, sublinhou. Nuno Santos, de 43 anos, deixou mulher e duas filhas.