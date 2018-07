Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família de vítima acusa militar de ter matado e de continuar a "guiar todos os dias"

Jorge Martinho, de 52 anos, foi colhido quando seguia de bicicleta, por militar alcoolizado.

Por A.L. | 11:54

A família do homem que foi atropelado mortalmente por um militar da Força Aérea embriagado, em Beja, está indignada pela forma como o processo é conduzido.



"Como é que um militar bêbado mata o meu irmão e continua a conduzir todos os dias?", questiona, revoltada, Isabel Manuel, irmã da vítima. A 29 de junho, Jorge Martinho, de 52 anos, foi colhido quando seguia de bicicleta, pelo militar que acusou uma taxa-crime de 1,7g/l.



Como os funcionários do tribunal estavam em greve, o processo baixou a inquérito e com as férias judicias vão passar vários meses até que o arguido seja ouvido.