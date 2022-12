Família desalojada após incêndio numa casa em Vizela

Um incêndio destruiu este domingo à tarde a cozinha e o telhado de uma casa, em Vizela, tendo a família que ali vivia ficado desalojada.

As chamas começaram perto das 14h30, sendo que um morador teve que ser assistido devido à inalação de fumo. Não necessitou de ser transportado para o hospital.

As causas do fogo ainda estão a ser apuradas, mas tudo indica que possa ter sido provocado por um sobreaquecimento da tubagem do fogão a lenha.

Os moradores – quatro adultos e uma criança – vão agora ser realojados com a ajuda da Proteção Civil Municipal.

Os bombeiros de Vizela estiveram no local com 19 operacionais e cinco viaturas.

A GNR tomou conta da ocorrência.