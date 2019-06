Família desalojada após incêndio numa habitação em Coimbra

Um casal e um bebé ficaram desalojados em Coimbra na sequência de um incêndio que deixou a sua casa sem condições de ser habitada, disseram esta sexta-feira à agência Lusa fontes da Proteção Civil.Cinco crianças e dois adultos residentes no prédio foram assistidos no local devido à inalação de fumos e depois transportados aos hospitais da cidade."São todos feridos leves", disse uma fonte dos Bombeiros Sapadores de Coimbra.O fogo deflagrou na cozinha de um apartamento no Alto dos Barreiros, zona de Santa Clara, na quinta-feira à noite, pouco antes das 00:00.Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, um casal e um bebé que residiam na casa foram realojados por familiares.A fonte dos Sapadores, por sua vez, informou que os restantes 11 apartamentos do prédio não foram afetados.Além da companhia profissional, estiveram no local os Bombeiros Voluntários de Coimbra, a PSP e o INEM, com cerca de 20 operacionais e seis viaturas.