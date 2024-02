Família desalojada em incêndio no concelho de Mirandela

Uma família ficou desalojada devido a um incêndio que atingiu duas casas esta tarde, na aldeia de Vale de Salgueiro, concelho de Mirandela, Bragança, adiantou à Lusa fonte dos bombeiros locais.

O alerta foi dado às 12h15. "A informação inicial era de um incêndio numa habitação, numa cozinha, com início num exaustor. Quando as equipas chegaram depararam-se com o incêndio a afetar já duas habitações", adiantou Luís Soares, comandante dos bombeiros de Mirandela.

Numa das casas moravam três pessoas, um casal de 55 e 58 anos e o filho de 28. A outra estava desabitada.

"As casas ficaram destruídas, naquilo que é a componente do telhado. As estruturas físicas ficaram também bastante danificadas, não há possibilidade de serem utilizadas", explicou ainda Luís Soares.

Os desalojados vão ficar em casa de familiares. A mulher do casal, de 55 anos, sofreu queimaduras de segundo grau numa das mãos enquanto tentava apagar o fogo.

As chamas foram dadas como extintas às 14h00 e os trabalhos de rescaldo decorreram até às 17h00.

"Foi num sítio bastante complexo. Foi mesmo no centro da aldeia, em que os veículos pesados não conseguem penetrar nas ruas. Foi uma operação algo delicada", disse o comandante.

No combate estiveram envolvidos 22 bombeiros, das corporações de Mirandela e de Torre de Dona Chama. A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência.