Família detida por suspeitas de agressão a um homem numa tabacaria em Guimarães

Um casal, com cerca de 40 anos, e dois filhos, de 16 e 21 anos, foram detidos, esta quarta-feira, pela polícia judiciária de Braga, pela suspeita de terem agredido, de forma violenta, um homem, de 48 anos, junto a uma tabacaria, em Guimarães. A vítima sofreu ferimentos considerados muito graves e teve de ser hospitalizada.O caso aconteceu no passado mês de setembro. O grupo reagiu de forma violenta quando tentou registar uma aposta no placar e a funcionária exigiu um documento de identificação. Os clientes insultaram a trabalhadora, e em poucos minutos, cerca de uma dezena de familiares dos agressores, juntaram-se, na porta tabacaria, munidos de paus, ferros e até de um martelo. Foi nessa altura que agrediram o homem quando este tentou defender a funcionária.Os suspeitos vão ser presentes, esta quinta-feira, a um juiz de instrução criminal, no tribunal de Braga, para serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial. No final, ouvirão ser decretadas as medidas de coação.O grupo está fortemente indiciado do crime de homicídio na forma tentada.