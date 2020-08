Família deu ajuda a atirador que se pôs em fuga na Póvoa de Varzim

Durante quase uma semana, o cadastrado, de 28 anos, conseguiu fugir às autoridades com a ajuda da família. Era procurado desde o dia 15 depois de ter atingido um homem com cinco tiros, no Bairro da Sopete, na Póvoa de Varzim.



Desde então, o suspeito passou por vários sítios, onde se escondeu. Os familiares fizeram uma espécie de pacto de silêncio e não revelaram nada às autoridades sobre o paradeiro do homem. Depois de várias ações de vigilância, a Polícia Judiciária do Porto conseguiu deter, na última sexta-feira, o atirador.

O vendedor ambulante foi apanhado precisamente quando estava a chegar a um dos esconderijos que percorreu. Foi presente no dia seguinte a um juiz de instrução criminal. Ouvido em primeiro interrogatório, o homem ficou a aguardar julgamento em prisão preventiva.

O suspeito tem já cadastro por roubos armados. É tido como sendo uma pessoa extremamente conflituosa e que não hesita em puxar da arma em situações de confronto.

No dia 15 de agosto, a situação foi motivada por uma questão fútil. O cadastrado e outros cerca de 20 elementos da família envolveram-se em confrontos com a vítima, um pescador de 40 anos. O homem acabou por ser atingido com cinco tiros na zona do peito, nas pernas e nos braços.



Foi transportado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, e chegou a estar numa situação muito grave, mas entretanto já conseguiu recuperar. O caso gerou alarme no bairro, uma vez que estavam crianças na rua.