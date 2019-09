Família e amigos choram morte de jovem em acidente de moto

Familiares e amigos de Mariana Sobral lamentavam esta terça-feira a morte da jovem de 23 anos, falecida num acidente de moto ocorrido na madrugada de segunda-feira nas Olaias, em Lisboa.Mariana estava na capital a estudar e seguia de moto com o namorado – que está hospitalizado em estado grave – quando se deu a colisão com uma viatura ligeira.Os pais, professores na cidade de Tomar, usaram esta terça-feira as redes sociais para lamentar a perda da filha. A PSP investiga as circunstâncias do acidente fatal.