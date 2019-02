Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família e amigos despedem-se de mineiro que morreu em Aljustrel

Joaquim Guerreiro, de 46 anos, morreu na sequência de um acidente no fundo das minas de Aljustrel.

08:51

Familiares e amigos despediram-se esta quinta-feira de Joaquim Guerreiro, de 46 anos, que morreu segunda-feira na sequência de um acidente no fundo das minas de Aljustrel.



Na cerimónia fúnebre, que decorreu em Ermidas Sado, Santiago do Cacém, o Grupo Coral dos Mineiros de Aljustrel cantou o Hino dos Mineiros. João Negra, 25 anos, ficou ferido no acidente e mantém-se internado.