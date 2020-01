Família e cão à deriva no meio do Atlântico salvos por cargueiro

Uma portuguesa que comandava um barco à vela está entre as quatro pessoas – e um cão de raça bulldog francês – que foram salvos por um cargueiro após vários dias à deriva no meio do Atlântico.O grupo foi resgatado pelo navio MV ‘Sunda’, depois de ficar em mares revoltos sem qualquer propulsão ou leme.Mesmo depois de serem detetados, no dia 10, só mais de 24 horas depois foi possível tirá-los do pequeno barco.As quatro pessoas e o cão foram deixadas no porto de Macapá, no Brasil, no dia 16, sãs e salvas.