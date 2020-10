Família é despejada da casa que comprou em Vieira do Minho

"Eu não posso ser despejado do que é meu. Comprei esta casa há quase 27 anos, paguei-a, registei-a e já fiz muitas obras. Não posso aceitar uma situação destas". Firmino Vieira, 56 anos, não se conforma com a decisão do Tribunal de Vieira do Minho de ordenar o despejo da habitação que comprou, em 1994, em Guilhofrei, Vieira do Minho. Firmino, a mulher e o filho foram esta quarta-feira retirados, à força, e ficaram sem lugar onde morar."A Junta e a Câmara estão a tratar de arranjar um alojamento provisório para esta família", referiu o pároco da freguesia, Alcino Xavier, sublinhando que o caso foi tratado com "desumanidade"."Acompanhei este casal desde que veio para Guilhofrei, há 27 anos. Emprestei dinheiro para a compra da casa e a freguesia ajudou nas obras. Como é possível que agora estas pessoas vejam o Tribunal dizer que a casa que pagaram não lhes pertence?", diz o padre.O Tribunal deu razão às herdeiras da antiga proprietária e ordenou o despejo. Firmino adquiriu a casa, em 1994, por 80 contos (400 euros), mas nunca terá registado a aquisição, embora tenha sido lavrada a promessa de compra e venda.