Um mês após a morte de Sónia Azevedo, de 41 anos, a família ainda espera pelo resultado da autópsia.A assistente operacional do IPO do Porto morreu a 1 de janeiro, dois dias após ter sido vacinada contra a Covid-19. O Ministério da Justiça deu conta, em nota, dias depois da sua morte, que a autópsia “não estabelece qualquer relação com a vacina da Covid-19”.Os pais e os dois filhos da auxiliar querem explicações. Pediram por escrito ao Ministério Público o relatório com o resultado da autópsia, mas passado um mês continuam sem respostas.Nas redes sociais, a filha de Sónia assinalou um mês da morte da mãe. “Estarás sempre no meu coração, para sempre lamentarei a tua perda e lembrarei a mãe maravilhosa que sempre foste, que fazia tudo por mim e pelo mano.”A morte de Sónia Azevedo abalou tanto os familiares como os colegas de trabalho, que não lhe conheciam qualquer tipo de problema de saúde. Mesmo após ter sido vacinada, nunca reportou qualquer sintoma.