Família exige libertação de mãe detida por impedir regresso dos filhos a França

A família da mulher que está em prisão preventiva por impedir o regresso dos filhos de 12 e 16 anos a França, para a companhia do pai, entrou com um pedido de ‘habeas corpus’ no Supremo Tribunal de Justiça, exigindo a sua libertação imediata.Berta Gomes foi detida no dia 6, após mandado de detenção europeu (MDE) emitido pela Justiça francesa, onde foi punida por subtração de menor.Segundo o pedido de ‘habeas corpus’, o MDE é "nulo" e "ilegal" por não respeitar desde logo o facto de existirem duas decisões de tribunais portugueses a dar-lhe a custódia dos filhos. No processo de regulação das responsabilidades parentais, o Tribunal de Tomar e a Relação de Évora reconheceram à mulher o direito de ficar em Portugal com os filhos.