Família faz queixa por morte de homem no posto da GNR

A família de Eduardo Pratas Martins, o idoso de 76 anos que morreu no domingo, no posto da GNR de Aveiras de Cima, Azambuja, após ter sido preso por infrações de trânsito, vai avançar com uma queixa na Polícia Judiciária Militar (PJM) para requerer a averiguação da conduta dos dois guardas intervenientes.Jorge Martins, um familiar do idoso, garantiu aoque "pelo menos um dos guardas intervenientes é novo no posto, e tem sido rude para populares". No domingo à tarde, Eduardo Martins conduzia quando, a 50 metros de casa, desrespeitou um sinal Stop.Uma patrulha da GNR de Aveiras de Cima assistiu e mandou parar o idoso. O familiar diz que uma vizinha e testemunha lhe relatou que Eduardo Martins foi "atirado ao chão, posto a rebolar, e depois algemado e conduzido à GNR".Já no posto, refere Jorge Martins, manteve-se sempre algemado."Ele próprio, a mulher e o filho disseram que ele tinha feito dois cateterismos. Pediram para lhe tirar as algemas, mas o pedido nunca foi aceite", explicou o familiar. Eduardo Martins começou a exaltar-se, vindo a sofrer um aparente ataque cardíaco, que lhe causou a morte.A família garante, agora, que vai avançar com queixa para a PJM (força de segurança com poderes para investigar crimes militares), bem como com um abaixo-assinado para o Comando-Geral da GNR, de forma a dar a conhecer a conduta dos guardas em causa.A autópsia de Eduardo Martins deve ocorrer esta quarta-feira, e o funeral quinta-feira, em Aveiras de Cima.