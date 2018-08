Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família ferida em despiste violento na A3

Viatura capotou várias vezes junto a Anais, Ponte de Lima.

08:00

Um homem, de 32 anos, a mulher, de 34, e a filha do casal, de apenas dois anos, ficaram feridos no despiste do carro em que seguiam, que capotou várias vezes, na A3, junto a Anais, Ponte de Lima, na terça-feira à noite.



À chegada dos bombeiros, a bebé estava já ao colo de populares, a mulher também tinha saído da viatura e o homem permanecia encarcerado. A família foi socorrida no local por bombeiros e INEM, e transportada ao Hospital de Braga.