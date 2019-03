Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família fica desalojada após incêndio em habitação em Gondomar

Fogo esteve origem numa botija de gás, num prédio de três andares, em Baguim do Monte.

12:35

Um incêndio numa marquise em Baguim do Monte, Gondomar, deixou esta quarta-feira de manhã uma família desalojada, que deverá regressar a casa no fim de semana, indicou o presidente da Câmara local.



Em declarações à agência Lusa, Marco Martins apontou que o incêndio teve origem junto ao esquentador da casa, mas "a pronta ação dos bombeiros evitou danos piores".



"De qualquer forma será necessário tirar a família de casa - uma senhora de idade e o filho - e proceder a limpezas e obras. Prevemos que regressem ao apartamento no fim de semana", disse o autarca.



Ainda de acordo com o presidente da câmara, esta tarde uma equipa da Câmara fará as limpezas e quinta-feira a Junta de Freguesia iniciará as obras de recuperação.



Quanto aos moradores, a senhora de 73 anos ficará hospedada em casa de familiares, enquanto o filho de 50 anos vai para o apartamento de emergência que a autarquia tem para estas ocasiões.



A ocorrência foi registada pelo Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto às 11h12 na Rua Madre Teresa de Calcutá, no Conjunto Habitacional de Baguim do Monte, Gondomar, distrito do Porto.



No local estão elementos dos Bombeiros Voluntários da Areosa, S. Mamede de Infesta e Ermesinde.



Em causa um bairro com cerca de 30 anos que está incluído num projeto da autarquia para obras ligadas à eficiência energética, nomeadamente substituição da rede de gás para gás natural, bem como intervenções nas fachadas e telhados.



Marco Martins indicou que o concurso para esta empreitada será lançado este mês.