Família pede ajuda para desaparecido

Emigrante preparava-se para voltar a Portugal em definitivo.

Por José Durão | 01:30

A família do emigrante desaparecido em Paris, França, desde terça-feira, desespera por notícias do familiar e apela às autoridades portuguesas e gaulesas para insistirem nas buscas.



José Oliveira, de 55 anos, emigrado em França, há 14, preparava-se para retornar ao País quando desapareceu, antes de embarcar no aeroporto de Orly. Nessa noite, ainda falou por telefone com a família, referindo não saber onde estava.



Em Leiria, o filho, Leandro Oliveira, teme o pior. Desde que o telemóvel ficou inativo, tem procurado respostas, mas sem resultado. "Do Consulado português, a única coisa que tenho é que não têm resposta nenhuma através da polícia. Nos hospitais não há entrada nenhuma, graças a Deus... de resto, não tenho mais respostas, diz ao CM.



José Oliveira, pedreiro de profissão, tem problemas relacionados com o consumo de álcool e, no passado, já houve momentos em que perdeu a lucidez quando passou algum tempo sem ingerir bebidas alcoólicas.



"É a minha maior preocupação, que o meu pai possa fazer alguma asneira... passa-me tudo pela cabeça", confessa Leandro Oliveira.



José Oliveira esteve em Portugal, em casa do filho, em Gândara dos Olivais, Leiria, em meados de julho, e foi aí que conheceu a mais nova das quatro filhas de Leandro e de Carina Oliveira.



Na altura, ficou planeado que iria tornar a França uma última vez, antes de voltar em definitivo a Portugal. "Já estava farto de França e queria regressar", refere o filho.