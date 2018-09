Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família pede donativos para pagar trasladação de português assassinado no Brasil

Pais e irmãos do emigrante pedem que as flores do funeral sejam trocadas por dinheiro.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

A família de Joaquim Pinto, o homem, de 29 anos, abatido com três tiros na cabeça, no Jardim Arco Verde, em Anápolis, no Brasil, no passado domingo, está a pedir ajuda para pagar a trasladação do corpo. Os familiares contrataram uma empresa para trazer o corpo para a terra natal, em Várzea de Ovelha e Aliviada, no Marco de Canaveses, e pedem apoios para cobrir essa despesa.



"Os custos são elevados e nós temos fracos recursos. O que estamos a passar é muito doloroso a todos os níveis, mas toda a ajuda, por menor que seja, é muito bem-vinda", disse ao CM Pedro Pinto, irmão da vítima mortal, que pede também ajuda para pagar o funeral. "Quem quiser oferecer, por exemplo, coroas ou ramos de flores, que as substitua por um donativo para nos ajudar. Mas só o facto desta mensagem ser passada de boca em boca já é ótimo para nós", frisou.



O corpo de Joaquim Pinto, que deixa duas filhas menores, de quatro e oito anos - e que residem no Brasil -, chega na próxima quarta-feira de manhã à Capela Mortuária da Légua, onde será velado. O funeral está marcado para as 17h30. "Vamos finalmente conseguir fazer o luto e dar uma última morada digna ao meu irmão", referiu Pedro Pinto.



Joaquim Pinto, o mais novo de quatro irmãos, estava emigrado no Brasil há quatro anos. Trabalhava na construção civil. Quanto à motivação do crime, a família continua sem informações. "Não sabemos a razão de o meu irmão ter sido assassinado, nem quem foi o autor do crime. Já fomos contactados pelas autoridades mas não nos disseram grande coisa", assegurou. A investigação prossegue.