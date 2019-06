Família portuguesa vendia mulheres para sexo dentro de bar em Espanha

A casa funcionava como um bar – aberto 24 horas – mas no sótão comercializava-se sexo. E tudo a mando de uma família portuguesa, que tinha montado este bordel em Marbelha, Espanha, onde oito mulheres eram escravizadas e castigadas.Algumas tinham sido atraídas até àquele local com a promessa de trabalharem numa "casa de massagens". Um negócio de sexo e drogas que a polícia espanhola desmantelou agora.O comando desta rede de prostituição era composto por seis portugueses, todos eles familiares. Foram também detidos 15 operacionais, entre funcionários do bar e seguranças.Uma megaoperação da polícia que culminou com 21 detenções, bem como com a apreensão de diversas drogas, que seriam para vender aos clientes do espaço.As mulheres – cujas identidades não foram divulgadas – eram recrutadas em Espanha e mantidas sob sequestro dentro das instalações.Eram despojadas dos documentos pessoais, fortemente vigiadas por seguranças e castigadas se quebrassem as regras.Recebiam apenas uma pequena parte do valor dos negócios de sexo.Além dos negócios de sexo, a família portuguesa está ainda indiciada de crimes de tráfico de droga. A rede é suspeita de vender droga aos clientes daquele espaço.Em quatro buscas efetuadas, a polícia espanhola apreendeu 55 gramas de MDMA, cinco de cocaína, haxixe, mil euros em dinheiro e ainda quatro notas falsas de 100 euros.A polícia apanhou ainda vários computadores, telemóveis, armas brancas e documentos.