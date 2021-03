Família que morreu no rio em Viana do Castelo vai hoje a sepultar

Estão marcados para esta quinta-feira, às 15h00, os funerais de pai, mãe e filha que morreram de forma trágica, na segunda-feira, na sequência do naufrágio do barco onde seguiam, no rio Lima, junto a Santa Marta de Portuzelo, em Viana do Castelo.











João e Leonor Soro, de 75 e 73 anos, e a filha Paula Costa, de 44, atravessavam o rio num barco carregado de lenha que tinham ido apanhar à margem sul do rio.