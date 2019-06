Família quer ficar com filho de mulher assassinada pelo ex-amante em Amarante

O filho da Sónia está com a família dela e é aí que vai continuar. Nunca o íamos entregar à família de um homicida." As palavras são de Hernâni Mendes, tio de Sónia Leite, mulher que morreu terça-feira da semana passada em Amarante, após ter sido atingida a tiro pelo ex-companheiro.Deixa dois filhos, uma jovem de 18 anos e um menino de três, filho do homicida. O agressor baleou ainda na cabeça o atual namorado de Sónia, que teve morte imediata. Depois de cometer o crime, Joaquim Ribeiro fugiu do local num Opel branco. Passado uma semana continua a ser procurado.O crime deixou a população em choque. A família da mulher acredita que Joaquim Ribeiro está escondido em Felgueira, de onde é natural. "Ele tinha uma relação muito próxima com o filho. E por serem tão chegados acreditamos que ele continua por perto. Pensamos até que ele o podia querer raptar", explicou o tio da vítima.Os familiares de Sónia Leite dizem que só vão ter paz quando as autoridades encontrarem Joaquim Ribeiro. "Não vamos descansar enquanto não o descobrirem. A família está revoltada e só quer que seja feita justiça", conclui Hernâni Mendes.Uma semana depois de o crime ter acontecido, a família do homicida retomou os seus afazeres.Na segunda-feira, a empresa de pneus, da qual Joaquim Ribeiro é proprietário, abriu portas e os filhos do homicida voltaram a trabalhar.