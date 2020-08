Família resgatada de barco à deriva no rio Arade em Portimão

Uma embarcação de recreio, com três crianças e dois adultos a bordo, que ficou à deriva devido a uma avaria no motor, a montante da ponte ferroviária do rio Arade, em Portimão, foi auxiliada pelo salva-vidas de Ferragudo.O alerta foi recebido às 11h10 de sábado pela Polícia Marítima de Portimão. O salva-vidas de Ferragudo foi de imediato ativado e procedeu ao reboque da embarcação de recreio para o cais da Pedra, em Portimão.As cinco pessoas encontravam-se bem, não tendo sido necessária assistência médica.A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.