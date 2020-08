Família salva de um incêndio ao ser resgatado de 9.º andar em Lisboa

Uma família foi salva de um incêndio ao ser resgatada de sua casa, no 9.º andar de um prédio do Lumiar, Lisboa, numa autoescada do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.





As chamas tiveram início pelas 03h30 de quarta-feira no lote 5 da rua André de Gouveia. Segundo apurou ojunto de fonte policial, o incêndio terá tido origem num curto-circuito num apartamento do 8.º andar, que ficou inabitável (os moradores foram realojados com familiares).