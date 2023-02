Família sequestrada e agredida em Barcelos está há um ano sem respostas

O caso remonta a 23 de fevereiro de 2022. Paula Cunha, o marido e dois filhos dormiam na sua habitação em Igreja Nova, no concelho de Barcelos, quando foram surpreendidos por quatro homens encapuzados e armados.teve acesso a imagens de vídeo vigilância que mostram um dos momentos em que dois dos assaltantes estão na propriedade das vítimas. Nas imagens é visível que se aproximam dos cães da família, que não reagem agressivamente à sua presença.Um ano depois, a família vive em sobressalto já que não há detidos. "É muito difícil, temos muito medo de sair à rua. Eu adorava passear à beira-mar e agora não consigo fazer nada porque sinto sempre que estou a ser perseguida", afirma aoPaula Cunha.Perto das 2 horas da madrugada de dia 23, o quarteto entrou na moradia e de imediato dirigiu-se ao quarto onde o casal descansava. "Eu fui acordada com um murro na cara e um homem em cima de mim", diz Paula. "O meu filho mais novo foi acordado com uma arma apontada à cabeça, é muito difícil", refere emocionada.Nessa madrugada, Paula foi separada do marido e dos filhos que foram presos num quarto com abraçadeiras. Quando foi levada para o espaço onde estava a restante família, viu o marido e o filho serem agredidos com um pé de cabra. Dada a gravidade dos ferimentos, todos foram hospitalizados.Da moradia, o grupo, que fugiu num carro, levou elevadas quantias de dinheiro e ouro. Em junho do ano passado, a PJ de Braga identificou e interrogou 13 pessoas. Contudo, todas elas saíram em liberdade. "Eu sei que a PJ está a fazer bem o seu trabalho, mas é muito revoltante porque já passou muito tempo. Nós não recebemos apoio psicológico, somos nós que nos apoiamos uns aos outros", explica aoA família tem as vidas suspensas há um ano. Vivem dias de tormento enquanto aguardam por um desfecho no caso que mudou para sempre as suas vidas.