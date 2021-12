A família de Alcino Gomes, 61 anos, o homem abatido terça-feira após ter disparado contra a GNR no Pinhal Novo, Palmela, disse esta quarta-feira ao CM que tentou interná-lo numa instituição psiquiátrica.José Frade, primo do homem armado que obrigou a GNR a várias horas de buscas até ao desfecho mortal, afirmou que Alcino "era um homem doente" com problemas mentais, e as duas irmãs, únicas pessoas que permitia que entrassem no terreno, "já tinham pedido ajuda para o internar", sem sucesso.