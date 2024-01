“Fiquei muito emocionado quando recebi o telefonema a dar conta que o corpo da minha mãe já podia vir para Portugal. Durante todo este tempo era o que mais queríamos. Foi um investigador do Luxemburgo que me deu a notícia e disse que a transladação poderá ficar entre os seis e os sete mil euros.” As palavras são de Francisco Bastos, filho de Diana Santos, que foi morta e desmembrada no Luxemburgo, em setembro de 2022.









