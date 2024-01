O mistério adensa-se a cada dia que passa. O corpo de Mónica Silva continua por localizar e a família ainda não sabe ao certo o que aconteceu na noite de dia 3 de outubro. Apesar de todas as buscas realizadas se terem revelado infrutíferas, os familiares mantêm a esperança de encontrar o corpo da mulher, de 33 anos. Preparam uma homenagem a Mónica e ao bebé que carregava, que se vai realizar pelas 14h00 do próximo sábado, no centro da Murtosa.









Uma família que desespera dia após dia e que continua a apontar o dedo a Fernando Valente, o suspeito que está indiciado pelo homicídio da grávida.