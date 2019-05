Prima de Ricardo Salgado morre em acidente em Alcácer do Sal

Marina Saldanha, prima de Ricardo Salgado e familiar de Ana Brito e Cunha morreu esta segunda-feira vítima de um acidente de viação em Alcácer do Sal, perto da Comporta, em Setúbal, apurou oA mulher com cerca de 50 anos tinha casa da zona da Comporta e era proprietária de uma loja de decoração, 'Loja de Cá', na praia do Carvalhal.O alerta para o acidente foi transmitido aos bombeiros às 12h47."As equipas do INEM tentaram manobras de reanimação, várias vezes, mas sem sucesso. A senhora acabou por falecer e foi verificado o óbito no local", adiantou a fonte do INEM.O trânsito nesse troço da Estrada Nacional 253 onde aconteceu o acidente esteve cortado, para permitir as operações de socorro e assistência.As causas do sinistro vão ser averiguadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação de Setúbal da Guarda.Para o local foram mobilizados 17 operacionais, apoiados por oito veículos automóveis e por um helicóptero, entre meios dos bombeiros, INEM e GNR, revelou o CDOS de Setúbal.O INEM disse que a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital do Litoral Alentejano e o helicóptero estacionado em Évora acionados para o sinistro "acabaram por não realizar qualquer transporte", mas "deram assistência no local e suporte avançado de vida".