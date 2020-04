Familiar de utente de lar em Matosinhos com casos de coronavírus agride segurança e entra na instituição

Uma familiar de um utente do Lar do Comércio em Leça do Balio, Matosinhos, entrou sem autorização na instituição - que regista três mortos e 26 infetados - e agrediu o segurança que a tentou impedir de entrar.A mulher, que não quis prestar declarações à CMTV, está revoltada e queria retirar a prima do lar. Ao receber a recusa do segurança, a familiar partiu para a agressão.Ao que tudo indica, a utente em questão será uma das infetadas pelo coronavírus.Os familiares queixam-se da falta de comunicação por parte do lar do que se está a passar no interior da instituição.