Familiares de idosa revoltados com alegado caso de negligência em Lar de Idosos

Os familiares de uma idosa, de 82 anos, estão revoltados com um alegado caso de negligência no Lar de Idosos de Alcoutim. Maria Luísa Cunha é invisual e estava a passear, sozinha, pelos corredores da instituição quando caiu para dentro de um poço do elevador de um monta-cargas usado para transportar alimentos, com uma altura de dois metros. Sofreu duas fraturas no maxilar e ficou com um buraco no queixo. Está internada na Urgência da unidade de Faro do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve e deverá esta quarta-feira ser submetida a uma cirurgia.

"Houve uma clara situação negligência porque a minha mãe é invisual a 100% e não deveria ter andado sozinha próximo de um local onde existe o perigo de uma queda daquelas", lamentou ao CM Luís Cunha, filho da idosa. Maria Luísa Cunha está naquele lar há cerca de um ano e meio e, segundo os familiares, foi a primeira vez que tiveram algum tipo de problema. "Sei que a minha mãe às vezes pode ser complicada, porque quer andar por todo o lado. Mas por essa mesma razão deveriam ter tido mais atenção", referiu o filho da utente.

Francisco Xavier, vice-presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros de Alcoutim, entidade que gere o lar, confirmou o caso ao CM e disse que foi aberto um inquérito. "O acidente ocorreu enquanto estavam a carregar alimentos para a cozinha. Geralmente está alguém a controlar a porta mas, desta vez, não sei o que aconteceu", revela o dirigente.