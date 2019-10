Familiares e amigos no último adeus a Freitas do Amaral

Familiares, amigos, figuras de Estado ou cidadãos anónimos. Foram dezenas as pessoas que marcaram presença nas cerimónias fúnebres de despedida do fundador do CDS Diogo Freitas do Amaral.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, associou-se ao último adeus a "um amigo", que nas vésperas recordou como um dos ‘pais fundadores’ da democracia portuguesa.Depois de celebrada uma missa de homenagem ao antigo ministro e académico na Igreja de Santa Maria de Belém, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, as cerimónias fúnebres foram concluídas no cemitério da Guia, em Cascais, na presença de um guarda de honra militar, estandarte nacional e Banda da Armada.Sobre a urna, foi depositada uma bandeira da República, que Marcelo Rebelo de Sousa entregaria posteriormente à viúva de Freitas, Maria José Salgado Sarmento de Matos.O fundador do CDS, ex-ministro e professor universitário faleceu na passada quinta-feira, 3 de outubro, aos 78 anos. Foi, com Mário Soares, Francisco Sá Carneiro e Álvaro Cunhal, um dos quatro ‘pais fundadores’ do regime democrático português.