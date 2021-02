Familiares julgados por tráfico

O Ministério Público do Barreiro acusou dois homens, tio e sobrinho, do crime de tráfico de droga. Um deles vai ainda responder por posse de arma proibida. Ambos recebiam os clientes numa casa em Santo António da Charneca, no concelho do Barreiro.



O negócio ilegal foi desmantelado em 2019 pela GNR do Montijo. Durante cerca de dois anos, os traficantes dedicaram-se à venda de haxixe e canábis. Os negócios eram feitos por via telefónica ou contactos em redes sociais. Alguns clientes assobiavam à porta da casa dos traficantes para que estes lhes permitissem a entrada. Além da droga, um dos arguidos tinha seis munições de calibre 12.



