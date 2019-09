Familiares roubam 30 mil euros a idosa de 87 anos

Os dois familiares começaram a tratar da idosa, de 87 anos, quando esta sofreu uma lesão e ficou acamada. A mulher entregou-lhes a caderneta da conta bancária, de forma a que eles lhe fizessem as compras diárias e pagassem os tratamentos.Desapareceram-lhe assim com 30 mil euros, levantados do banco, e ainda lhe furtaram cinco mil euros em artigos de ouro. Foram agora constituídos arguidos pela Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa. Estão soltos.Segundo explicou aofonte policial, foi uma sobrinha, que está emigrada e só vem a Portugal em agosto, a dar conta da penúria em que a idosa foi deixada, na freguesia dos Olivais. A mulher reparou que a idosa não trazia consigo os artigos em ouro que era costume. Questionou-a e a vítima disse "não saber" onde estavam e suspeitava ter sido furtada em casa. Com o alerta, foram ver o extrato bancário e deram conta do rombo nas poupanças da idosa. Foram fazer queixa à esquadra.A PSP colocou-se em campo e descobriu que os dois suspeitos, que são mãe e filho, tinham ido mais além e feito a vítima assinar uma procuração elaborada por si "para gestão do património da lesada", refere a polícia. Tinham ainda "inscrições e anotações para ser passada a habitação da idosa por usufruto para nome dos suspeitos".A PSP conseguiu recuperar todo o ouro e "salvaguardar as contas bancárias da lesada", ao reaver a caderneta. A vítima foi "sinalizada para acompanhamento pelas equipas de policiamento de proximidade".