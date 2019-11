A mãe, a irmã e o namorado tentaram visitar Sara, a jovem cabo-verdiana de 22 anos que está em prisão preventiva na cadeia de Tires por ter atirado o filho recém-nascido a um caixote do lixo, mas o encontro acabou por não ser permitido pois já aconteceu fora do horário legal.



A jovem ainda se mantém na zona de admissão da prisão, com mais oito reclusas – com as quais goza o recreio. Sara tem apoio diário de psicólogas.

