Famílias de vítimas do Meco querem Dux e Lusófona condenados

O advogado que representa as famílias das seis vítimas da tragédia do Meco pediu esta sexta-feira a condenação do antigo Dux, João Gouveia, e da Universidade Lusófona. Os dois réus do processo cível - que corre termos no Tribunal de Setúbal há cerca de três meses e no âmbito do qual os requerentes exigem 1,3 milhões de euros em compensações - tiveram, segundo Vítor Parente Ribeiro, “responsabilidade conjunta na praxe”que levou às mortes na madrugada de 15 de dezembro de 2013, na praia.Nas alegações finais, Vítor Parente Ribeiro considerou que a Universidade Lusófona “falhou no dever de cuidar dos seis jovens, cujos pais tinham feito um contrato com a Cooperativa de Formação e Animação Cultural (COFAC, que gere a Universidade Lusófona)”. O advogado frisou ainda a proximidade evidente, recorrendo mesmo à transcrição de mensagens de telemóvel, existentes entre João Gouveia e a administração da empresa.