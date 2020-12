Famílias desalojadas após incêndio no Faial ainda não regressaram a casa

As 10 famílias desalojadas na terça-feira devido a um incêndio num bloco de apartamentos na cidade da Horta ainda não regressaram a casa e só deverão fazê-lo na sexta-feira, revelou esta quinta-feira o presidente do município açoriano.

"Há uma investigação policial que está ainda a decorrer. Enquanto essa investigação estiver a decorrer, não é possível as pessoas voltarem a casa, mas está a ser assegurado pela Ação Social e pelo Governo [Regional] o pagamento das despesas com a estadia dessas famílias", disse à Lusa José Leonardo Silva, presidente do único município da ilha do Faial.

Segundo o autarca, só na sexta-feira essa investigação, que está a ser coordenada pela Polícia Judiciária, deverá estar concluída, para que os técnicos do município e do Governo Regional possam depois efetuar a vistoria ao edifício.