Famílias estão a ser despejadas das casas que ocuparam no Bairro Padre Cruz

Várias pessoas que ocuparam casas no Bairro Padre Cruz, em Lisboa, estão a ser despejadas das residências pelas autoridades, esta quinta-feira, segundo apurou o Correio da Manhã.



Famílias vulneráveis, muitas delas com crianças e sem dinheiro para pagar rendas no centro da cidade, viviam no bairro social, mas agora estão impossibilitadas de regressar às casas em que habitavam.





"Estou sem palavras. Não sei explicar. Não somos brinquedos ou pessoas descartáveis", afirmou Natália Sousa ao. "A vereadora disse que daria uma resposta, mas até hoje não recebemos nada".

Algumas pessoas ameaçam arrombar outras casas caso não tenham onde dormir nesta quinta-feira. "Vou passar [a noite] noutra casa. Não posso deixar os meus filhos na rua", revelou ao Correio da Manhã uma mulher, que não se identificou.



Agentes da PSP estão a bloquear a passagem nas ruas, ao mesmo tempo que outros elementos dão continuidade às ordens de despejo.