Farense recebe ultimato para construir relvado

Clube assinou protocolo com a Câmara de Faro, em 2014, mas campo nunca foi construído.

Por Rafael Duarte | 10:16

O Farense quer utilizar o espaço central da Pista de Atletismo de Faro para treino das equipas de futebol mas a construção do relvado acordada com a Câmara de Faro ainda não foi realizada. A autarquia fez um ultimato ao clube e espera uma resposta até ao final da próxima semana.



Caso contrário, vai avançar com a construção do relvado e com as obras no edifício do equipamento desportivo, que podem custar cerca de 335 mil euros.



A Pista de Atletismo de Faro foi inaugurada em 2008 mas no centro do equipamento sempre existiu um campo sem condições para a prática de qualquer modalidade.



Em 2014, a autarquia assinou um protocolo com o Farense para ser o clube a construir o relvado. Durante cinco anos nada foi feito, nem por parte do clube nem por parte da autarquia. Questionado pelo CM, Vítor Filipe, chefe da Divisão de Desporto da Câmara de Faro explicou que não houve investimento no campo "devido às questões financeiras que o município atravessou nos últimos anos" e porque em 2016 "foram abertos três concursos que ficaram desertos".



João Rodrigues, presidente do clube e da SAD do Farense, referiu ao CM que "está a ser feito um levantamento dos vários custos envolvidos".



Se o clube avançar com as obras, poderá utilizar o espaço das 09h00 às 17h00 e os atletas federados e não federados vão passar a treinar ao mesmo tempo que as equipas de futebol.



Questionada pelo CM, a Associação de Atletismo do Algarve considera que o atletismo é a modalidade prioritária para aquele equipamento mas admite que é possível coincidir os treinos com o ajuste dos horários.