Farfalha foi protagonista do escândalo de pedofilia que abalou os Açores em 2003

Os abusos sexuais contra crianças e menores aconteciam na garagem de José augusto pavão, conhecido por Farfalha mais tarde e por 'Bibi' dos Açores. Em novembro de 2003, o pedófilo foi detido pela Polícia Judiciária.



O pintor da construção civil utilizava uma garagem que tinha para praticar os abusos sexuais e era o cabecilha desta rede de pedofilia, que envolveu cerca de duas dezenas de vítimas. Foi condenado em 2005 a 14 anos de cadeia por abuso sexual de crianças e menores. Saiu em condicional após cumprir cinco sextos da pena, em 2013.





O escândalo agitou o concelho de Lagoa, na Ilha de São Miguel, nos Açores. Farfalha foi condenado pela prática de 13 crimes: onze de abuso continuado com menores, um de exibicionismo e outro de violação. A maioria ds abusos acontecia na garagem de que era proprietário. Os menores eram aliciados com droga e álcool.Farfalha adaptou uma garagem para "criar um ambiente propício à desinibição", aproveitou a "menor resistência" das jovens para "as induzir na prática de atos dessa natureza com ele próprio e com outros homens que aí compareciam".Outros 17 homens que supostamente frequentavam a garagem também foram julgados pelo tribunal de júri. Entre eles, o médico Luís Arruda e dois irmãos de ‘Farfalha’. Apenas três conseguiram a absolvição.O caso foi considerado exemplar pela celeridade com que decorreu comparativamente com o processo Casa Pia que então concentrava a atenção geral do país. O acórdão do tribunal de Ponta Delgada confirmou as suspeitas sobre o modo de funcionamento da rede.Segundo o tribunal, "conseguida a presença dos menores na garagem, José Augusto Pavão passou a confrontá-los com adultos seus conhecidos que queriam manter relacionamento sexual com eles".