O Tribunal de S. João Novo, no Porto, começou esta terça-feira a julgar cinco médicos e uma farmacêutica, acusados de terem lesado o Serviço Nacional de Saúde (SNS) em 1,3 milhões de euros.Uma farmacêutica da Póvoa de Lanhoso admitiu a burla e disse estar arrependida.O esquema passava pelos médicos prescreverem receitas com medicamentos mais caros e com uma maior taxa de comparticipação.Essas receitas eram depois dadas às farmacêuticas, que cobravam o valor ao SNS.