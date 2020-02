Farmacêutica e mãe morrem em acidente em Castro Verde

Uma farmacêutica de 53 anos e a mãe, de 77, ambas de Rosario, Argentina, foram vítimas do brutal acidente de quarta-feira, ocorrido no acesso ao IP2, em Castro Verde.Marisa Parlatore e a mãe, Evelina, seguiam na viatura conduzida pelo marido da primeira, Cláudio Sauan. No veículo estavam também a filha e o filho de Marisa, de 20 e 17 anos, ambos de uma anterior relação.A viatura seguia na Estrada Nacional 2 e o condutor quis entrar no IP2. Chocou de frente com um carro, conduzido por um empresário local. Cláudio Sauan e os dois filhos de Marisa ainda estão internados.