Farmacêutica testemunhou agressão do ex-patrão: "Vi murros, pontapés, sangue e até dentes"

"Ele deu-lhe uma cabeçada e ela ficou logo desorientada. Depois, vi murros e pontapés. Foram muitos. Ela ficou deitada no chão. Tinha um golpe na face, com muito sangue. Até dentes eu vi espalhados pelo chão". Ana Rita Silva foi uma das farmacêuticas que testemunharam a violenta agressão do antigo patrão, André Pereira Coutinho, de 55 anos, à companheira, Carla Angelina, de 45, a 6 de fevereiro deste ano, e que esta quarta-feira contou tudo o que viu ao coletivo de juízes do Tribunal de S. João Novo, no Porto."Ela ficou a queixar-se de muitas dores no peito e de um braço. Estava muito desorientada. Ficou sangue por todo o lado", recordou a farmacêutica. Explicou ainda que as agressões começaram na zona de armazém da farmácia do Amial, mas que as mesmas só terminaram na zona de atendimento ao público, à frente de clientes.Outra funcionária também assumiu aos juízes que a discussão entre os patrões começou após ter entregado a carta de demissão. "Vi-o a colocar a cabeça dele junto à dela e a dar-lhe pontapés e murros pelo corpo. Ela sangrava muito do rosto e eu fiquei muito nervosa a tentar ligar para a PSP", descreveu Mara Gonçalves.O farmacêutico arguido, que está em prisão domiciliária, responde por violência doméstica agravada e resistência e coação sobre funcionário, por ter espancado os polícias que o tentaram deter. Na primeira sessão, assumiu que deu murros e uns "pontapézitos" à mulher durante a discussão.