Farmácias sem sistemas informáticos devido a avaria

Grande parte das farmácias portuguesas estiveram esta quinta-feira de manhã com os sistemas informáticos em baixo. As vendas e o acesso às receitas eletrónicas, assim como o histórico dos pacientes, ficaram inacessíveis durante algumas horas, mas segundo a Associação Nacional de Farmácias (ANF) a falha foi identificada e demorou cerca de duas horas se resolvida.

"O que se passou hoje com as comunicações das farmácias, foi a existência de uma avaria num equipamento de ligação à rede disponibilizado pela Altice/Meo. O problema foi identificado cerca das 10h00 e ficou totalmente resolvido cerca de duas horas depois. A avaria identificada localizou-se num equipamento físico, que é vital para as comunicações das farmácias", explica ao Correio da Manhã Paulo Gouveia, diretor da ANF.

Assim que as farmácias ficaram sem sistema informático, rapidamente se instalou o ‘rumor’ de mais um ciberataque, depois de esta semana, a Vodafone e os laboratórios Germano de Sousa terem sido alvos. A ANF descarta, no entanto, esta hipótese. Garante que não existe qualquer indício que mostre a existência de ataque informática. Os sistemas são fornecidos pela Glintt, empresa de soluções tecnológicas para a Saúde. A empresa fornece também sistema aos hospitais, que não foram afetados pela falha.