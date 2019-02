Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Farolim da Urzelina em São Jorge inoperacional

Mau tempo que afetou os Açores no fim de semana na origem dos estragos.

12:08

O Farolim da Urzelina, na ilha de São Jorge, está inoperacional, na sequência de estragos provocados pelo mau tempo que afetou os Açores no fim de semana, anunciou esta terça-feira a Autoridade Marítima.



"Na sequência do temporal foi feita uma ronda de verificação, como é habitual, e verificou-se que o Farolim da Urzelina sofreu estragos na estrutura e em algumas componentes elétricas", explicou hoje o capitão do Porto da Horta, em declarações à agência Lusa.



Paulo Alexandre Rafael da Silva referiu que se trata de um porto de pesca na costa sul da ilha de São Jorge "utilizado pela pesca e alguma náutica de recreio", essencialmente "a partir de maio, quando as condições de mar são mais favoráveis a embarcações mais pequenas".