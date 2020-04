Fase de instrução dos Hells Angels adiada. Advogados ausentes por falta de segurança devido ao coronavírus

O início da fase de instrução do processo Hells Angels, que conta com 89 arguidos, estava marcada para a manhã desta quarta-feira no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.

O juiz Carlos Alexandre marcou para hoje, sexta-feira, dia 24, e para a próxima semana para os dias 28 e 29 as sessões da fase de instrução e o debate instrutório para 11,12,14 e 18 de maio. Do total de arguidos, 27 pediram a abertura da instrução, uma fase facultativa do processo.

O processo Hells Angels está dentro dos parâmetros dos direitos fundamentais e é considerado urgente porque tem um arguido preso preventivamente.

Devido às medidas de afastamento social, impostas pela pandemia de Covid-19, o juiz reservou as duas salas do tribunal para as diligências, com 100 lugares para advogados e mais 100 para os arguidos que queiram comparecer, e irá utilizar a videoconferência para fazer a ligação entre ambos os espaços.

No entanto, essa medida não foi aceite pelos advogados por considerarem que não eram cumpridas as medidas de segurança necessárias, fazendo com que a fase de instrução deste processo fosse adiada.