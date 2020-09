Fatura tira da cadeia No Name detido na Operação Sem Rosto

Um dos seis homens afetos à claque do Benfica No Name Boys que tinha sido detido pela PSP na Operação Sem Rosto foi agora libertado graças a uma fatura que comprova que não podia estar no local onde ocorreu o ataque violento a um adepto do Sporting, em maio, no Estoril, Cascais.De acordo com o semanário Expresso, este arguido estava indiciado por tentativa de homicídio e em prisão preventiva, mas apresentou um recibo de uma ótica de Alverca que serviu de álibi. Na prática, conseguiu comprovar que seria impossível percorrer, em 18 minutos, os cerca de 50 quilómetros que separam Alverca de São João do Estoril, onde ocorreu o crime.A Operação Sem Rosto decorreu a 25 de junho, na sequência de uma série de ataques violentos sobre elementos da claque do Sporting Juve Leo. Na altura foram detidos sete homens entre os 22 e 23 anos, seis dos quais ficaram em preventiva. Estão indiciados por roubos, ofensas à integridade física qualificadas, danos e homicídio na forma tentada.n