Faz compras com notas falsas

Homem de 34 anos foi apanhado em flagrante, em Lisboa.

09:37

Um homem de 34 anos foi detido pela PSP de Lisboa na sexta-feira à tarde por passagem de notas falsas. Foi apanhado em flagrante, no Areeiro, depois de ter feito compras com notas forjadas numa loja.



Os agentes da 12ª Esquadra foram alertados pela funcionária de uma loja e intercetaram o suspeito pouco depois. Estava ainda na posse dos bens adquiridos fraudulentamente e de outras 14 notas falsas de 100 €. Tinha ainda um objeto para retirar alarmes de roupas em lojas e 150 euros ‘verdadeiros’, que foram apreendidos. Presente a tribunal, foi libertado com apresentações semanais.