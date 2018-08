Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Faz inversão de marcha na A2 e morre

Manuel Casaca, de 75 anos, residia na Amadora.

Por Pedro Galego e Joaquim Bernardo | 10:31

O homem, de 75 anos, que morreu na noite quarta-feira após uma colisão no sentido norte/sul da A2, na zona de Ferreira do Alentejo, terá feito inversão de marcha na própria via.



Manuel Casaca estava em contramão, mas a distância para os nós mais próximos do local do acidente (Grândola Sul e Aljustrel) - cerca de 15 quilómetros para cada, revela que não terá sido um engano na entrada da autoestrada a levar o homem a circular em sentido contrário.



Esta é uma das linhas investigadas pelas autoridades, que foram ao local, o km 138 da autoestrada do sul, pelas 21h18 de quarta-feira, confirmou ao CM fonte da GNR.



A vítima mortal era residente na Amadora e seguia ao volante de uma pick-up. Colidiu frontalmente com um carro, cujo condutor ficou ferido, embora sem gravidade, e foi assistido no Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.



PORMENORES

Autópsia

O corpo da vítima mortal foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Beja, para ser autopsiado.



Meios

Nas operações participaram 17 operacionais, apoiados por oito viaturas, entre bombeiros, INEM, GNR e elementos da concecionária da autoestrada.



Estrada

A A2 esteve cortada entre os nós de Grândola Sul e Aljustrel, no sentido norte/sul, durante várias horas devido ao acidente. A circulação fez-se pelo IC1.