Uma portuguesa, de 35 anos, foi detida pela Polícia Nacional na Galiza, em Espanha, por burlar um idoso, com cerca de 80, numa quantia estimada em 32 900 euros. A detida fingiu-se amiga do homem, cuja saúde já bastante debilitada o deixava isolado, para que este lhe abrisse as portas de sua casa, conseguindo assim furtar-lhe os cartões bancários, com os quais terá feito vários levantamentos.