Em quatro meses, um grupo de ladrões fez mais de 100 assaltos a casas nos distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo e também no Norte de Espanha. Vigiavam os locais e aproveitavam a ausência dos proprietários para cometerem os crimes.Desde outubro do ano passado conseguiram apoderar-se de bens avaliados em cerca de dois milhões de euros. O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Braga anunciou ontem a detenção de dois suspeitos, de 42 e 45 anos. Durante a operação em Vila Nova de Cerveira, um terceiro ladrão conseguiu fugir num carro descaracterizado da GNR.Foi ainda encontrado dinheiro e recuperados diversos bens furtados. Os dois homens detidos foram já presentes a tribunal e ficaram em prisão preventiva.